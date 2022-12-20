МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В Киеве и Днепропетровской области во вторник продолжаются экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.

"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", — сказано в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".

В компании также добавили, что экстренные отключения света во вторник действуют и в Днепропетровской области.

Ранее ДТЭК сообщала, что в понедельник экстренные отключения света введены в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.