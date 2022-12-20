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В Киеве и Днепропетровской области продолжаются экстренные отключения света
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. В Киеве и Днепропетровской области во вторник продолжаются экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. "В Киеве из-за ракетной атаки вводятся... ПРАЙМ, 20.12.2022
энергетика, энергосети, новости, украина, киев, днепропетровская область, экстренные отключения света
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В Киеве и Днепропетровской области во вторник продолжаются экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
"В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света", — сказано в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
В компании также добавили, что экстренные отключения света во вторник действуют и в Днепропетровской области.
Ранее ДТЭК сообщала, что в понедельник экстренные отключения света введены в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.