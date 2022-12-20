С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек — ПРАЙМ. Заливка бетона в фундамент первого объекта инфраструктуры, необходимой для обеспечения безопасной работы новых энергоблоков Ленинградской АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область), началась во вторник на стройплощадке в Сосновом Бору, сообщила ЛАЭС. Путин изменил перечень сложных объектов использования атомной энергии

"Прямо сейчас на площадке энергоблоков №7 и 8 ВВЭР-1200 ЛАЭС начинается заливка первого бетона в фундамент объединенной насосной станции противопожарного водоснабжения и автоматического пожаротушения. Это первое здание из всего комплекса сооружений новой очереди", — информирует ЛАЭС на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечают на атомной станции, для фундамента понадобится почти 300 кубометров бетона с высокой морозоустойчивостью, эластичностью и водонепроницаемостью. Чтобы придать бетону прочность, его будут прогревать с помощью тепловых пушек.

Как сообщалось ранее, насосы объединенной станции противопожарного водоснабжения и автоматического пожаротушения включаются автоматически, чтобы бороться с возгоранием до прибытия пожарных. Запаса воды хватает минимум на 3 часа. Перед вводом в работу седьмого и восьмого энергоблоков насосная станция будет замкнута в кольцо с тремя насосными станциями энергоблоков №5 и №6, благодаря чему появится возможность оперативной перекачки воды между блоками. Этого запаса воды хватит на 12 часов возможной борьбы с огнем.

Как сообщал в июне главный инженер управления капстроительства ЛАЭС Сергей Прохор, строительство энергоблока №7 Ленинградской АЭС начнется в июне 2024 года, его пуск запланирован, ориентировочно, на октябрь 2030 года.

В настоящее время на Ленинградской АЭС работают энергоблоки №3 и №4 РБМК-1000 и энергоблоки №5 и №6 ВВЭР-1200. Путин временно отменил ответственность за нарушения в сфере атома на ЗАЭС

Энергоблок №1 ЛАЭС был навсегда остановлен в декабре 2018 года по окончании 45 лет эксплуатации, после чего начались работы по его подготовке к завершающему этапу — выводу из эксплуатации. В целом подготовка к выводу из эксплуатации энергоблока занимает около 5 лет.

В ноябре 2020 года, также после 45 лет работы, был остановлен для вывода из эксплуатации и 2-й энергоблок РБМК-1000 Ленинградской АЭС. К моменту останова обоих энергоблоков в эксплуатацию были сданы два новых замещающих блока поколения "3+" с реакторами повышенной мощности ВВЭР-1200. По сравнению с энергоблоками РБМК новые вводимые энергоблоки ВВЭР-1200 имеют ряд преимуществ: они на 20% мощнее, а срок службы их незаменяемого оборудования увеличен в 2 раза и составляет 60 лет.

Ленинградская АЭС в свое время стала первой атомной станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). Решение о ее строительстве было принято в сентябре 1966 года. В 1973 году строительство первого блока было завершено. В сентябре того года состоялся пуск реактора, а 21 декабря 1973 года блок №1 ЛАЭС начал выдачу электроэнергии в энергосистему страны.