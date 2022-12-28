МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Дефицит мощности в энергосистеме Украины вырос из-за остановки ряда блоков электростанций, сообщили в среду в национальной энергокомпании "Укрэнерго". Госдолг Украины на конец ноября составил 83,1 процента к ВВП

"По состоянию на 28 декабря дефицит электроэнергии в системе увеличился. Это связано с остановкой некоторых блоков электростанций из-за обстрела газовой инфраструктуры в восточном регионе", — сказано в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Согласно данным компании, за последние три месяца украинские объекты генерации электроэнергии и системы передачи получили масштабные повреждения, для их восстановления нужны значительные ресурсы и время.