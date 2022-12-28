МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В новых регионах России в течение 2022 года восстановили около 3,5 тысяч сетевых объектов и подключили около 48 тысяч абонентов, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В России обеспечили стабильность работникам ТЭК, рассказал Шульгинов

"Всего за этот год восстановлено около 3,5 тысячи объектов сетевых, из них 25 объектов магистральных сетей, 58 объектов 35-110 кВт. Подключено около 48 тысяч абонентов — это и МКД, и ИЖС, и объекты социальной сферы", — сказал он, отвечая на вопрос, как идет восстановление энергетической инфраструктуры в новых регионах.

Также были восстановлены четыре блока Луганской ТЭС, выполнена работа на Каховской ГЭС. "И самое главное, что некоторые объекты, особенно сетевые, приходится восстанавливать многократно, потому что они повреждаются", — добавил Шульгинов.