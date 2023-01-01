МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Америка оказалась на пороге энергетического кризиса из-за несовершенства системы безопасности высоковольтных трансформаторов на электроподстанциях, рассказал обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази. "Полон вызовов и трудностей". Обнародованы шокирующие прогнозы на 2023 год

Он напомнил, что в Штатах участились случаи диверсий, в результате которых выходят из строя электроподстанции. Так, в конце декабря четыре электроподстанции в округе Пирс, штат Вашингтон, подверглись нападению, в результате чего 14 тысяч жителей остались без электричества. До этого неизвестный открыл огонь по двум электроподстанциям в Северной Каролине, в результате чего без электричества на несколько дней оказались уже сорок тысяч человек. По словам местного шерифа, диверсанты "точно знали, что делают". Похожие случаи происходили в ноябре в Орегоне и Вашингтоне.

"На момент написания статьи ни один из виновных не был привлечен к ответственности: преступники попросту стреляли по подстанции с большого расстояния из крупнокалиберных винтовок, оставив после себя очень мало улик, по которым можно было бы их выследить. Подобные случаи еще раз подтверждают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки", — объяснил Кази.

Журналист напомнил, что высоковольтные трансформаторы составляют около трех процентов от всех трансформаторов в США, однако на них приходится порядка семидесяти процентов всей электроэнергии страны. Это делает их критически важными, подчеркнул он.

По мнению Кази, если бы только девять из этих тридцати трансформаторов отключились во время пикового спроса на электроэнергию, то результатом могло бы стать полное отключение электроэнергии от побережья до побережья.

"Другими словами, хорошо скоординированная группа людей вполне могла бы быстро вывести из строя всю энергосистему США в течение нескольких часов, если бы они просто обнаружили и саботировали эти важные трансформаторы", — сказал он.

Опасность подобной ситуации заключается в том, срок замены высоковольтных трансформаторов достаточно долгий: запчасти для них изготовляются на заказ в течение нескольких месяцев. Кази уверяет, что на практике это время может растянуться до двух лет.

"Хуже всего то, что в Соединенных Штатах практически нет мощностей по производству высоковольтных трансформаторов. Есть только пять предприятий, которые заявляют, что могут производить высоковольтные трансформаторы, но неясно, сколько таких блоков они произвели на самом деле. В результате 85 процентов трансформаторов высокого напряжения, закупаемых в США, импортируются из Южной Кореи и Германии, которые единственными производят их на экспорт", — добавил автор.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.