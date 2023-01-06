ВЕНА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает вести с Россией и Украиной консультации по вопросу создания защитной зоны на Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ. Глава украинского "Энергоатома" призвал вернуть Запорожскую АЭС силой

"Генеральный директор продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — сказано в заявлении агентства.

В МАГАТЭ также отметили, что резервная линия электропередач, выведения из строя в конце декабря из-за обстрела поблизости от ЗАЭС до сих пор не восстановлена. Данная ситуация "еще раз демонстрирует необходимость немедленного прекращения всех военных действий, которые могут повлиять на ядерную безопасность" ЗАЭС и украинских атомных электростанций, заявил Гросси.

Вместе с тем в МАГАТЭ продолжают подготовку к развертыванию постоянных миссий на четырёх украинских АЭС — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, говорится в сообщении.