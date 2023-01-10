МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Более 460 домов в поселке Мама на севере Иркутской области остаются без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает ГУМЧС региона.

Сообщение об аварийном отключении электроснабжения в поселке Мама поступило в МЧС в 07.30 (02.30 мск). Минэнерго обеспечило независимое энергоснабжение двух новых регионов России

"Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек, 651 ребенок, восемь социально-значимых объектов", — говорится в сообщении.

Аварийная бригада занимается восстановительными работами.