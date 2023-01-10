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2023-01-10T06:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Energy/20230110/839425306.html
В Иркутской области почти 500 домов остались без энергоснабжения
Энергосети
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Более 460 домов в поселке Мама на севере Иркутской области остаются без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает ГУМЧС региона. Сообщение об аварийном отключении... ПРАЙМ, 10.01.2023
новости, энергетика, общество , энергосети, экономика, россия, иркутская область, электросети, авария, энергоснабжение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Более 460 домов в поселке Мама на севере Иркутской области остаются без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщает ГУМЧС региона.
Сообщение об аварийном отключении электроснабжения в поселке Мама поступило в МЧС в 07.30 (02.30 мск).
"Под отключение попали 463 частных жилых дома, в которых проживают 2747 человек, 651 ребенок, восемь социально-значимых объектов", — говорится в сообщении.
Аварийная бригада занимается восстановительными работами.