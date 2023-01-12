МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Задолженность на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по итогам 2022 года снизилась на 12,2 миллиарда рублей, при этом расчеты составили 100,4%, что на 1% выше, чем в 2021 году, сообщил "Совет рынка". Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам

"Задолженность на ОРЭМ по итогам 2022 года снизилась на 12,2 миллиарда рублей. Расчеты на ОРЭМ по итогам 2022 года составили 100,4%, что на 1% выше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении.

Задолженность на ОРЭМ в целом по итогам 2022 года составила 74 миллиарда рублей, из которых 66,8 миллиарда рублей (90%) – долги компаний, лишенных статуса субъекта ОРЭМ.

"Совет рынка" отмечает, что положительная динамика наблюдалась во всех кварталах 2022 года: в первом квартале уровень расчетов составил 100,8%, что на 0,8% лучше, чем за аналогичный период предыдущего года, во втором – 100,1% (+2%), в третьем – 100,5% (+0,7%), в четвертом – 100,1% (+0,4%).

Положительная динамика в платежной дисциплине на ОРЭМ, добавляет регулятор, в 2022 году во многом обусловлена договоренностью гарантирующих поставщиков СКФО и генерирующих компаний о порядке исполнения обязательств и заключением соответствующих соглашений. В результате были погашены долги за 2021 год, расчеты за 2022 год осуществлялись в соответствии с соглашениями, отмечает "Совет рынка".

"Самое существенное снижение задолженности в 2022 году мы отмечаем по СКФО – за год на 9,5 миллиарда рублей", – отметил глава "Совета рынка" Максим Быстров. Также по итогам 2022 года задолженность на ОРЭМ снизилась в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.