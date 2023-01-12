"Совет рынка": долг на оптовом энергорынке снизился на 12,2 миллиарда рублей в 2022 году
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Задолженность на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по итогам 2022 года снизилась на 12,2 миллиарда рублей, при этом расчеты составили 100,4%, что на 1% выше, чем в 2021 году, сообщил "Совет рынка".
"Задолженность на ОРЭМ по итогам 2022 года снизилась на 12,2 миллиарда рублей. Расчеты на ОРЭМ по итогам 2022 года составили 100,4%, что на 1% выше, чем в 2021 году", — говорится в сообщении.
Задолженность на ОРЭМ в целом по итогам 2022 года составила 74 миллиарда рублей, из которых 66,8 миллиарда рублей (90%) – долги компаний, лишенных статуса субъекта ОРЭМ.
"Совет рынка" отмечает, что положительная динамика наблюдалась во всех кварталах 2022 года: в первом квартале уровень расчетов составил 100,8%, что на 0,8% лучше, чем за аналогичный период предыдущего года, во втором – 100,1% (+2%), в третьем – 100,5% (+0,7%), в четвертом – 100,1% (+0,4%).
Положительная динамика в платежной дисциплине на ОРЭМ, добавляет регулятор, в 2022 году во многом обусловлена договоренностью гарантирующих поставщиков СКФО и генерирующих компаний о порядке исполнения обязательств и заключением соответствующих соглашений. В результате были погашены долги за 2021 год, расчеты за 2022 год осуществлялись в соответствии с соглашениями, отмечает "Совет рынка".
"Самое существенное снижение задолженности в 2022 году мы отмечаем по СКФО – за год на 9,5 миллиарда рублей", – отметил глава "Совета рынка" Максим Быстров. Также по итогам 2022 года задолженность на ОРЭМ снизилась в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах.
https://1prime.ru/Energy/20230112/839453822.html