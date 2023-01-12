ЦЮРИХ, 12 янв — ПРАЙМ. Швейцария не будет испытывать дефицитом электричества этой зимой, но неопределенность в отношении следующего зимнего периода по-прежнему высока, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Урс Майстер. Нацбанк Швейцарии подсчитал свои убытки в 2022 году

"Существует очень высокая вероятность того, что мы переживем эту зиму без дефицита… Самым важным фактором, безусловно, являются относительно высокие температуры зимой. Это привело к значительному снижению потребления газа. Из-за этого газовые хранилища в Европе опустошаются гораздо меньше, чем в другие годы", — сказал он.

Майстер отметил, что в соседней Франции выросло производство атомной энергии, что позволило Швейцарии импортировать больше энергоресурсов. В то же время благодаря осадкам водохранилища в стране заполнены почти на 75%, что на 20% выше среднего объема.

При этом чиновник добавил, что степень неопределенности в отношении будущей зимы остается высокой, поскольку Швейцария и другие страны Европы по-прежнему зависят от поставок российского газа.

"Важно продолжать внимательно следить за ситуацией. Здесь не обойтись без подстраховки. Сейчас у нас есть хорошая стартовая позиция для этой зимы, но неопределенность в отношении предстоящей зимы, несомненно, остается высокой", — заявил Майстер.