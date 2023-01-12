Глава ElCom Майстер: дефицит электричества этой зимой Швейцарии не грозит
ЦЮРИХ, 12 янв — ПРАЙМ. Швейцария не будет испытывать дефицитом электричества этой зимой, но неопределенность в отношении следующего зимнего периода по-прежнему высока, заявил в интервью швейцарской телерадиокомпании SRF глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Урс Майстер.
"Существует очень высокая вероятность того, что мы переживем эту зиму без дефицита… Самым важным фактором, безусловно, являются относительно высокие температуры зимой. Это привело к значительному снижению потребления газа. Из-за этого газовые хранилища в Европе опустошаются гораздо меньше, чем в другие годы", — сказал он.
Майстер отметил, что в соседней Франции выросло производство атомной энергии, что позволило Швейцарии импортировать больше энергоресурсов. В то же время благодаря осадкам водохранилища в стране заполнены почти на 75%, что на 20% выше среднего объема.
При этом чиновник добавил, что степень неопределенности в отношении будущей зимы остается высокой, поскольку Швейцария и другие страны Европы по-прежнему зависят от поставок российского газа.
"Важно продолжать внимательно следить за ситуацией. Здесь не обойтись без подстраховки. Сейчас у нас есть хорошая стартовая позиция для этой зимы, но неопределенность в отношении предстоящей зимы, несомненно, остается высокой", — заявил Майстер.
https://1prime.ru/Energy/20230112/839454487.html