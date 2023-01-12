МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бизнес предлагает увеличить степень окупаемости проектов модернизации старых ТЭС через продажу электроэнергии на бирже, что, соответственно, приведет к снижению обязательных для промышленных потребителей платежей за мощность, говорится в письме ассоциации "Сообщество потребителей энергии", адресованном Минэнерго РФ. Задолженность на оптовом энергорынке России снизилась по итогам 2022 года

Средства на модернизацию энергокомпании получают за счет обязательных платежей за мощность оптовых потребителей и продажи электроэнергии на РСВ (рынке на сутки вперед, основном секторе торговли электроэнергией на оптовом рынке). Действующий сегодня минимальный коэффициент РСВ составляет 4% (Крсв 0,04), то есть станции могут получать до 96% выручки за счет обязательных платежей за мощность со стороны бизнеса.

Потребители же считают, что старые ТЭС после модернизации должны получать минимум 15% (Крсв на уровне 0,15) дохода за счет продажи электроэнергии на бирже, что, в свою очередь, приведет к снижению обязательных платежей за мощность для промышленных потребителей.

"Установление нижней границы коэффициента Крсв на уровне 0,15 и выше позволит отбирать в КОМмод (конкурентный отбор мощности проектов модернизации ТЭС — ред.) наиболее эффективные проекты модернизации генерирующих объектов и начать в полной мере исполнять указание главы государства о недопустимости возложения капитальных затрат на обновление генерации на потребителей – бизнес, граждан, социальные и государственные учреждения", — отмечается в письме ассоциации.

Программа модернизации старых ТЭС предполагает, что к 2028 году будет модернизировано 122 объекта мощностью 25 ГВт. Увеличение окупаемости проектов за счет продажи электроэнергии заставит энергокомпании повышать эффективность проектов модернизации, а это повлияет на снижение цен на РСВ, также полагают в ассоциации.