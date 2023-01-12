"Сообщество потребителей энергии": рост окупаемости модернизации ТЭС возможен через биржу
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Бизнес предлагает увеличить степень окупаемости проектов модернизации старых ТЭС через продажу электроэнергии на бирже, что, соответственно, приведет к снижению обязательных для промышленных потребителей платежей за мощность, говорится в письме ассоциации "Сообщество потребителей энергии", адресованном Минэнерго РФ.
Средства на модернизацию энергокомпании получают за счет обязательных платежей за мощность оптовых потребителей и продажи электроэнергии на РСВ (рынке на сутки вперед, основном секторе торговли электроэнергией на оптовом рынке). Действующий сегодня минимальный коэффициент РСВ составляет 4% (Крсв 0,04), то есть станции могут получать до 96% выручки за счет обязательных платежей за мощность со стороны бизнеса.
Потребители же считают, что старые ТЭС после модернизации должны получать минимум 15% (Крсв на уровне 0,15) дохода за счет продажи электроэнергии на бирже, что, в свою очередь, приведет к снижению обязательных платежей за мощность для промышленных потребителей.
"Установление нижней границы коэффициента Крсв на уровне 0,15 и выше позволит отбирать в КОМмод (конкурентный отбор мощности проектов модернизации ТЭС — ред.) наиболее эффективные проекты модернизации генерирующих объектов и начать в полной мере исполнять указание главы государства о недопустимости возложения капитальных затрат на обновление генерации на потребителей – бизнес, граждан, социальные и государственные учреждения", — отмечается в письме ассоциации.
Программа модернизации старых ТЭС предполагает, что к 2028 году будет модернизировано 122 объекта мощностью 25 ГВт. Увеличение окупаемости проектов за счет продажи электроэнергии заставит энергокомпании повышать эффективность проектов модернизации, а это повлияет на снижение цен на РСВ, также полагают в ассоциации.
https://1prime.ru/Energy/20230112/839454962.html