МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Россия в будущем может возобновить поставки электроэнергии в страны Балтии и Финляндию, сообщили РИА Новости в "Интер РАО" (единственный российский экспортер электроэнергии). СМИ: жители Финляндии испытали трудности из-за счетов на электричество

Как написал в пятницу "Коммерсантъ", "Системный оператор" (СО, диспетчер энергосистемы) может учесть в схеме и программе развития энергосистем России (СиПР) на 2023-2028 годы объемы экспорта электроэнергии из РФ в ЕС. Как отметила газета, прогноз по экспорту составлен на основе данных "Интер РАО".

"СиПР — это инструмент среднесрочного планирования. Мы не исключаем, что в среднесрочной перспективе экспорт электроэнергии в страны Балтии и Финляндию будет восстановлен", — рассказали в энергокомпании.

Как следует из обосновывающих материалов к СиПР, опубликованных на сайте "Системного оператора", поставки в Финляндию с 2023 года по 2028 год включительно могут составить 24 миллиарда кВт.ч. В страны Балтии экспорт будет идти до 2025 года включительно и достигнет примерно 6,7 миллиарда кВт.ч.

"По планам ПАО "Интер РАО" на период до 2028 года сохраняются традиционные направления экспортных поставок мощности и электрической энергии: в Финляндскую республику (900 МВт/2942 миллиарда кВт.ч), республику Монголия (345 МВт/450 миллиарда кВт.ч). Кроме того, осуществляются экспортные поставки мощности и электрической энергии в рамках приграничной торговли с Финляндской Республикой (75 МВт/1058 миллионов кВт.ч) и Королевством Норвегия (30 МВт / 30 миллионов кВт.ч)", — говорится в материалах.

Поставки электроэнергии из России в Европу прекращены с весны 2022 года. Тогда "Интер РАО" сообщало, что получатели на фоне санкций не могут рассчитаться с компанией за поставленную электроэнергию.