МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Итальянская компания Enel получила право на 3,5 млрд евро из фондов ЕС по восстановлению энергетических сетей и может инвестировать еще до 5 млрд евро, также используя энергетические ассигнования ЕС — REPower. Об этом сообщил гендиректор Enel. Британии хватит энергии на зиму, заявил глава Минэнерго страны

В интервью газете Il Sole 24 Ore генеральный директор Франческо Стараче сказал, что компания может инвестировать 3-5 млрд евро из REPower, если срок освоения средств будет продлен c 2027 до 2030 года.