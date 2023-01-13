МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В Днепропетровской области начали применять экстренные отключения света, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК "Днепровские электросети. Энергосистема Украины испытывает значительный дефицит мощности

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", — сказано в сообщении на сайте компании.

Вместе с тем, по данным компании, в Киевской и Одесской областях продолжают действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.

В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме страны остается значительным.