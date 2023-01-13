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В Днепропетровской области начали действовать экстренные отключения света
Энергосети
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. В Днепропетровской области начали применять экстренные отключения света, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК "Днепровские электросети. "В регионе происходят экстренные... ПРАЙМ, 13.01.2023
энергетика, энергосети, новости, украина, днепропетровская область, экстренные отключения света
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В Днепропетровской области начали применять экстренные отключения света, сообщили в пятницу в энергокомпании ДТЭК "Днепровские электросети.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", — сказано в сообщении на сайте компании.
Вместе с тем, по данным компании, в Киевской и Одесской областях продолжают действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии.
В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме страны остается значительным.