Запорожская АЭС займется продлением сроков эксплуатации трех энергоблоков
ЗАЭС проведет в 2023 году работы для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. В 2023 году планируется начать ремонтные работы на Запорожской АЭС для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщил официальный Telegram-канал атомной станции.
"Станции предстоят большие перемены. Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 6", — сказано в сообщении.
Работы будут проводиться в условиях интеграции АЭС в российское правовое поле в полном соответствии с требованиями Ростехнадзора, в том числе и по укомплектованности эксплуатирующей организации персоналом.
"Поэтому требуется усиление Запорожской станции специалистами российских АЭС, построенных по проектам, аналогичным ЗАЭС", — говорится в сообщении.
ЗАЭС открыла вакансии на должности руководителей и инженерно-технических специалистов по обслуживанию энергоблоков.
https://1prime.ru/Energy/20230113/839464384.html
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