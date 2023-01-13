СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — ПРАЙМ. В 2023 году планируется начать ремонтные работы на Запорожской АЭС для продления сроков эксплуатации трех энергоблоков, сообщил официальный Telegram-канал атомной станции. Гросси встретился с премьером Украины и обсудил безопасность АЭС

"Станции предстоят большие перемены. Уже в текущем году должны начаться работы, связанные как с ремонтной кампанией, так и продлением сроков эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 6", — сказано в сообщении.

Работы будут проводиться в условиях интеграции АЭС в российское правовое поле в полном соответствии с требованиями Ростехнадзора, в том числе и по укомплектованности эксплуатирующей организации персоналом.

"Поэтому требуется усиление Запорожской станции специалистами российских АЭС, построенных по проектам, аналогичным ЗАЭС", — говорится в сообщении.

ЗАЭС открыла вакансии на должности руководителей и инженерно-технических специалистов по обслуживанию энергоблоков.