МИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Первый блок Белорусской АЭС с момента включения в объединенную энергосистему страны в ноябре 2020 года выработал более 11 миллиарда кВт.ч электроэнергии, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. В Белоруссии рассказали о работе первого энергоблока БелАЭС

"С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока станции 3 ноября 2020 года выработано более 11 миллиардов кВт.ч электроэнергии, что позволило заместить порядка 3 миллиардов кубометров природного газа", — сказал министр, принимая участие в онлайн-саммите "Голос Глобального Юга", организатором которого выступает Индия. Слова главы министерства приводит его пресс-служба.

Каранкевич отметил, что "с вводом второго энергоблока БелАЭС (ввод блока планируется в первом квартале 2023 года – ред.) этот объем вырастет до 18,5 миллиардов кВт.ч в год, что позволит удовлетворить около 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии". "Атомная станция – это надежный, экономичный и экологичный источник энергии. Это не только гарант энергетической безопасности Беларуси в горизонте ближайших десятилетий, но и вклад страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата", — подчеркнул он.

Министр пояснил, что за счет ввода БелАЭС выбросы углекислого газа будут сокращаться примерно на 7 миллионов тонн в год. Белоруссия достигла рекордного внешнеторгового сальдо в прошлом году

Глава минэнерго Белоруссии также напомнил об идее Минска по формированию в рамках ООН комплексной энергетической повестки для достижения устойчивого развития. "Она озвучена более десятилетия назад и отражена в итоговых документах саммитов, однако так и не была реализована ООН в силу ряда причин", — отметил Каранкевич.

По его словам, сегодня этот вопрос приобретает особое значение для будущего мирового устройства, так как энергетическая повестка оказывает прямое влияние на геополитическую расстановку сил в мире. Руководитель минэнерго заявил, что отрасль переживает серьезный кризис. "Необдуманная политика коллективного Запада в сфере энергетики, санкционные меры в отношении суверенных государств, в том числе Беларуси, негативно влияет на качество жизни простых европейцев, которые наряду с последствиями распространения коронавирусной инфекции вынуждены сталкиваться с рекордным ростом цен на энергоресурсы", — констатировал Каранкевич.

Он отметил, что в этой связи возможность достижения в срок станами мира цели по обеспечению доступа населения к недорогим и устойчивым энергоисточникам в рамках повестки ООН в области устойчивого развития до 2030 года "вызывает серьезные опасения".