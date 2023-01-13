МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Электропотребление в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2022 году выросло на 1,5% — до 1,11 триллиона кВт.ч, выработка составила 1,12 триллиона кВт.ч, следует из материалов Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС). Киргизия достигла рекордного уровня потребления электроэнергии

"Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2022 году составила 1 121,5 миллиарда кВт.ч. Потребление электроэнергии в 2022 году составило 1 106,3 миллиарда кВт.ч", — говорится в опубликованном "Отчете о функционировании ЕЭС России в 2022 году".

Из таблицы в материалах следует, что в процентом соотношении рост потребления к 2021 году составил 1,5%.

СО ЕЭС также сообщил, что годовой максимум потребления мощности ЕЭС РФ был зафиксирован в 10.00 мск 13 января 2022 года и составил 158 864 МВт.

Как отмечает оператор, в 2022 году в шести территориальных энергосистемах установлены новые значения исторического максимума потребления мощности: в энергосистемах республик Татарстан, Дагестан, Саха (Якутия), Крым и города Севастополя, в Иркутской области, а также в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО.