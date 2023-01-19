ТГК-14 выработала рекордный объем электроэнергии в 2022 году
ТГК-14: выработка электроэнергии в 2022 году достигла рекордные три миллиарда киловатт-час
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. ТГК-14 за прошлый год выработала 3,001 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 7% превышает показатель 2021 года и стало рекордом, сообщила энергокомпания.
"За 2022 год теплоэлектроцентрали ПАО "ТГК-14" выработали рекордное в истории компании количество электрической энергии. Суммарно выработка составила 3001,294 миллиона кВт.ч, что на 7% превышает показатель 2021 года — 2 790,586 миллиона кВт.ч", — говорится в сообщении.
Результаты выработки компания объясняет маловодностью бассейнов и каскадов гидроэлектростанций сибирских рек и реализацией проектов модернизации ТЭС.
Вице-премьер РФ Александр Новак накануне сообщил, что потребление электроэнергии в России по итогам года увеличилось на 1,5%, а выработка — на 0,7%. По данным СО ЕЭС, выработка в ЕЭС РФ составила 1,12 триллиона кВт.ч электроэнергии.
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.
https://1prime.ru/Energy/20230119/839523137.html
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