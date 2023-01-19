МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Одесская область переходит к стабилизационным отключениям электричества, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Украинский бизнес ожидает дальнейшую девальвацию гривны в 2023 году

"Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК Укрэнерго, позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений с 7.00 19 января", — сказано на сайте ДТЭК "Одесские электросети".

Согласно данным компании, в Днепропетровской области экстренные отключения света продолжаются уже пятый день.

Ранее в ДТЭК сообщили, что Киев в четверг перешел от экстренных к стабилизационным отключениям света.