Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям электричества
ДТЭК: Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям электричества в четверг
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Одесская область переходит к стабилизационным отключениям электричества, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Лимиты потребления электроэнергии в Одесской области, что предоставил НЭК Укрэнерго, позволят вернуться к графикам стабилизационных отключений с 7.00 19 января", — сказано на сайте ДТЭК "Одесские электросети".
Согласно данным компании, в Днепропетровской области экстренные отключения света продолжаются уже пятый день.
Ранее в ДТЭК сообщили, что Киев в четверг перешел от экстренных к стабилизационным отключениям света.
https://1prime.ru/Energy/20230119/839523294.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.