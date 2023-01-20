МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Ситуация с энергоснабжением на Украине может стать заметно лучше с середины марта благодаря весне и усилиям по восстановлению разрушенной инфраструктуры, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. МАГАТЭ может помочь украинским АЭС с поставками и запчастями, заявил Гросси

"Начиная с середины марта — начала апреля ситуация с поставками электроэнергии должна стать намного лучше", — процитировало его слова Шурмы украинское издание Vgorode.

Наступление весны и увеличение светового дня должны уменьшить объем потребления электроэнергии на 25-30%; если сейчас производственные мощности во всех отраслях работают на 50-70% своих мощностей, то в марте предприятия смогут адаптировать свой график и выйти на 70-80% от своих прежних показателей, отметил он. Еще одним фактором, по словам чиновника, является безостановочный ремонт поврежденных энергообъектов.

Ранее в национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" сообщали, что на Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления.