МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Контроль Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России позволил снизить тарифы на электроэнергию в пяти регионах: Свердловской, Новгородской, Псковской областях, Приморском и Хабаровском краях, сообщило ведомство. ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с металлургами

"Контроль ФАС позволил снизить тарифы на электроэнергию в 5 регионах. В их число вошли Свердловская, Новгородская, Псковская области, Приморский край, Хабаровский край", — говорится в сообщении.

В частности указывается, что Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области снизила дневной тариф на 18%, пиковый – на 5%. Ранее служба выявила, что тарифы в дневное и пиковое время суток в этом регионе установлены с нарушениями. Она отменила постановление РЭК и предписала установить новые тарифы до 1 февраля 2023 года.

В декабре 2022 года по рекомендации ФАС тарифы были снижены еще в четырех регионах РФ. В Новгородской области для городского населения без электроплит и электроотопительных установок ночной тариф снизился на 18,47%, а пиковый — на 27,68%. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и сельчан ночной тариф снизился на 18,6%, а пиковый — на 27,72%.

В Псковской области тариф на электроэнергию для городского населения без электроплит и электроотопительных установок в пиковой зоне суток снизился на 33%. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками пиковый тариф снизился на 33,1%, для сельского населения – также на 33,1%.

В Хабаровском крае пиковый тариф на электроэнергию для городского населения без электроплит и электроотопительных установок снизился на 13,11%. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и сельского населения – на 13,12%.

В Приморском крае тариф на электроэнергию в пиковой зоне суток снижен на 7,82% для городского населения, жилые помещения которого не оборудованы электроплитами и электроотопительными установками. Для населения с электроплитами и электроотопительными установками пиковый тариф снижен на 7,75%, а для сельского населения пиковый тариф — на 7,89%.