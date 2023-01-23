НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв — ПРАЙМ. Власти Пакистана планируют в течение 12 часов восстановить нарушенное сбоем электроснабжение в стране, сообщил министр энергетики Хуррам Дастгир. Россия может поучаствовать в электропроектах Пакистана, заявил Шульгинов

"Могу вас заверить, что электроснабжение будет полностью восстановлено по всей стране в течение ближайших 12 часов", — сказал он телеканалу Geo.

Ранее министерство энергетики Пакистана сообщило о произошедшем утром в понедельник масштабном сбое, вызванном "скачком частоты и напряжения", что привело к отключению энергоблоков.

Это второй подобный сбой в системе подачи электричества в Пакистане за последние полгода – в октябре прошлого года отключения электричества затронули ряд городов на юге Пакистана, в частности, деловую столицу страны город Карачи.