Пакистан намерен восстановить электроснабжение в течение 12 часов
Министр Пакистана Дастгир: электроснабжение восстановят по всей стране в течение 12 часов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв — ПРАЙМ. Власти Пакистана планируют в течение 12 часов восстановить нарушенное сбоем электроснабжение в стране, сообщил министр энергетики Хуррам Дастгир.
"Могу вас заверить, что электроснабжение будет полностью восстановлено по всей стране в течение ближайших 12 часов", — сказал он телеканалу Geo.
Ранее министерство энергетики Пакистана сообщило о произошедшем утром в понедельник масштабном сбое, вызванном "скачком частоты и напряжения", что привело к отключению энергоблоков.
Это второй подобный сбой в системе подачи электричества в Пакистане за последние полгода – в октябре прошлого года отключения электричества затронули ряд городов на юге Пакистана, в частности, деловую столицу страны город Карачи.
https://1prime.ru/Energy/20230123/839549099.html
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