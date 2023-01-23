МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Оператор единой энергетической системы Великобритании National Grid отменил запуск трех резервных угольных электростанций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании. В Британии ввели выплаты для абонентов за снижение энергопотребления

"National Grid Plc отменил свое поручение подготовить к работе три угольные электростанции, чтобы помочь облегчить нехватку энергии в понедельник вечером", — сказано в сообщении агентства.

Таким образом, на настоящий момент запрос на подготовку электростанций к эксплуатации отменен, сообщил Bloomberg представитель National Grid в ходе телефонного разговора.

Накануне National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции на фоне прогнозируемого в понедельник возможного дефицита энергии. Как отметил оператор, уведомление не тождественно подтверждению, что эти станции будут использованы, и призвал граждан использовать энергию "в обычном режиме".

Ранее Bloomberg сообщал, что 23 января впервые начнет выплату вознаграждений абонентам, которые снизят потребление электроэнергии в наиболее загруженные часы. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.