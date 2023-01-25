МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца квартала завершит анализ электросетевых тарифов в отдельных субъектах РФ, сообщили в пресс-службе ФАС. СМИ: британский National Grid простимулирует снижение электропотребления

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала исследование, согласно которому тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса в 21 субъекте РФ выросли выше общероссийского предельного уровня в 9%. По мнению газеты, в общей сложности объем перекрестного субсидирования в 20 субъектах РФ увеличился до 95 миллиардов рублей.

"В настоящее время ФАС России анализирует информацию. Анализ завершится в первом квартале 2023 года", — отметили в ведомстве.

"Таким образом, уровень перекрестного субсидирования в 95 миллиардов рублей ФАС России не подтверждает", — добавили там. В ведомстве также сообщили, что к ним поступали обращения с экономическим обоснованием глав субъектов РФ о рассмотрении возможности превышения предельных уровней на электросетевые тарифы. "Практически каждое из них было мотивировано износом электросетевой инфраструктуры и необходимостью её модернизации", — рассказали в ФАС.

Возможные превышения могут быть связаны с необходимостью реализации инвестиционных программ, снижением полезного отпуск в сетях ТСО. Еще одной причиной превышения, согласно ФАС, это реализация льготного техприсоединения к электросетям.

"Несколько регионов обращались за изменением динамики отдельных уровней напряжения (ниже или выше) в целях исполнения постановления правительства РФ по равномерному распределению перекрестного субсидирования по уровням напряжения", — также сообщили в ФАС. При этом служба отмечает, что электросетевые тарифы для прочих потребителей не влияют на тарифы для граждан: тарифы для населения устанавливаются с учетом предельных уровней, утвержденных на федеральном уровне.