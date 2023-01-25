ТАШКЕНТ, 25 янв — ПРАЙМ. Узбекистан с 25 января возобновил поставки электроэнергии в Афганистан, приостановленные из-за аномальных холодов и дефицита ресурсов в республике, заявили в Минэнерго страны. "Газпром" и Узбекистан подписали дорожную карту по сотрудничеству

"Да, сегодня поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан возобновлены", — отметил представитель ведомства, добавив, чло экспорт осуществляется в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Узбекистан с 14 января приостановил поставки электроэнергии в Афганистан. В связи с резким падением температуры воздуха и возникшим дефицитом природного газа возникли проблемы с обеспечением топливом на тепловых электростанциях республики.

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати". В 2022 году в Афганистан было поставлено около двух миллиардов кВт.ч.