МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Интер РАО" по итогам 2022 года установило рекорд по поставкам электроэнергии из России в Китай и Монголию, сообщил глава энергокомпании Борис Ковальчук. Узбекистан возобновил экспорт электроэнергии в Афганистан

"С июня 2022 года мы полностью прекратили коммерческие поставки в страны Евросоюза. Но одновременно с этим существенно нарастили экспорт в КНР и Монголию. По итогам 2022 года будет установлен исторический максимум по объемам реализованных киловатт-часов в данных направлениях", — сказал он в ходе рабочей встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Кроме того, добавил Ковальчук, "Интер РАО" удалось полностью компенсировать выпадающие доходы от прекращения экспорта электроэнергии в западном направлении благодаря наращиванию экспорта в азиатском направлении и работе инжиниринговых подразделений группы.

Ковальчук напомнил, что в мае 2021 года "Интер РАО" приобрело ряд строительных предприятий. На сегодняшний момент, по его словам, общий портфель заказов инжиниринговых подразделений компании превышает 150 миллиардов рублей, что делает инжиниринговый бизнес "Интер РАО" "крупнейшим в российской тепловой электроэнергетике".

"Интер РАО", также рассказал Ковальчук, в качестве подрядчика строит часть сетевой инфраструктуры Восточного полигона, а также осуществляет подключение крупных предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке.

Компания за 2022 год осуществила реализацию целого ряда проектов по вводу новых мощностей, также рассказал премьер-министру глава "Интер РАО". Особенно Ковальчук выделил проект в Бурятии, где новые мощности оказались очень востребованными.

"По итогам 2022 года общий объем вводов объектов электроэнергетики составил порядка 1,5 тысячи МВт… Я бы здесь выделил именно два блока по 200 МВт на Гусиноозерской станции, расположенной в Республике Бурятия, ввиду того, что данная станция работает на обеспечение в том числе железной дороги и вообще Дальнего Востока. А в условиях повышенной загрузки и роста товарооборота в восточном направлении эти мощности оказались наиболее востребованы", — отметил Ковальчук.

Поставки электроэнергии из России в Европу прекращены с 2022 года. Тогда "Интер РАО" сообщало, что получатели на фоне санкций не могут рассчитаться с компанией за поставленную электроэнергию.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце декабря 2022 года сообщал, что экспорт в Китай и Монголию увеличился в 2022 году на 15-20%, а только в Китай по итогам года будет увеличение на порядка 16%. "Интер РАО" поставляет электроэнергию в Китай из Амурской области по долгосрочному контракту "бери или плати". Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. По итогам 2021 года экспорт составил 3,8 миллиарда кВт.ч на 181,5 миллиона долларов.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. "Интер РАО" — единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.