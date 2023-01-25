МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Интер РАО" постоянно отслеживает цены на электроэнергию в Европе, отмечает их беспрецедентный рост, заявил глава российской энергокомпании Борис Ковальчук. "Интер РАО" установило рекорд по экспорту электроэнергии в Китай и Монголию

"Мы постоянно мониторим ситуацию с ценами на европейских энергорынках. Наблюдаем продолжающийся беспрецедентный рост стоимости электричества", — сказал Ковальчук в ходе рабочей встречи премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Так, на наших традиционных рынках, где мы раньше работали, страны Балтии и Финляндия, цена августа достигала 825 евро за мегаватт-час. А предрождественские цены декабря на уровне 300-400 евро за мегаватт-час. И все это происходит на фоне существенного снижения потребления и введения режимов жесткой экономии в данных странах", — пояснил глава энергокомпании.

Ковальчук при этом подчеркнул, что в России, напротив, по итогам 2022 года рост потребления составил порядка 1,5%, а прирост одноставочной цены электроэнергии с точки зрения выработки на объектах генерации — всего 4,6%.

"То есть за два года стоимость электроэнергии, произведенной на объектах генерации, отстала от инфляции более чем на 11%. Поэтому, как и год назад, мы уверенно утверждаем, что электроэнергетика является одним из ключевых факторов сдерживания инфляции в нашей стране", — отметил Ковальчук.

Согласно материалам Росстата, инфляция в России за 2022 год составила 11,94%, за 2021 год — 8,4%.