МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Похолодание стало причиной роста потребления электроэнергии и дефицита мощности в энергосистеме Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". Советник Зеленского спрогнозировал уровень инфляции на Украине весной

"Потребление электроэнергии: увеличивается из-за похолодания. Соответственно, до значительного увеличивается и дефицит мощности", — написала компания в своем Telegram-канале.

Она также отметила, что до всех облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии, которые действуют на протяжении суток.

Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым, ситуация усугубляется потерей части генерирующих мощностей.