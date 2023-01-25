2023-01-25T12:49:23+03:00
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2023
https://1prime.ru/Energy/20230125/839581156.html
В украинской энергосистеме вырос дефицит мощности
Энергосети
Новости
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. Похолодание стало причиной роста потребления электроэнергии и дефицита мощности в энергосистеме Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". "Потребление электроэнергии:... ПРАЙМ, 25.01.2023
энергетика, энергосети, новости, украина, энергосистема украины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Похолодание стало причиной роста потребления электроэнергии и дефицита мощности в энергосистеме Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".
"Потребление электроэнергии: увеличивается из-за похолодания. Соответственно, до значительного увеличивается и дефицит мощности", — написала компания в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что до всех облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии, которые действуют на протяжении суток.
Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что состояние энергосистемы страны остается сложным, но контролируемым, ситуация усугубляется потерей части генерирующих мощностей.