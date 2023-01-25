МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Увеличение сетевых тарифов для бизнеса помимо общеэкономического фактора вызвано еще целым рядом причин, в том числе, связанных со спецификой конкретного региона, пояснили РИА Новости в Минэнерго РФ. ФАС завершит региональный анализ электросетевых тарифов до апреля

Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков сообщила, что тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса в 21 субъекте РФ выросли выше общероссийского предельного уровня в 9%. При этом рост тарифов везде был разным, самый большой — в Мордовии (увеличение на 20%). По мнению газеты, в общей сложности объем перекрестного субсидирования (когда более низкие тарифы для населения компенсируются более высокими тарифами на электроэнергию для промышленности) в 20 субъектах РФ увеличился до 95 миллиардов рублей.

"Изменение сетевых тарифов для бизнеса помимо общеэкономических причин связано с обеспечением государством гарантированно низких тарифов для населения за счёт субсидирования их промышленностью, которая присоединена к распределительным сетям, так называемое перекрестное субсидирование", — рассказали в министерстве. При этом потребители, присоединенные к магистральным сетям "перекрестку" за население не оплачивают.

Что касается стоимости электроэнергии для промышленных потребителей, добавили в ведомстве, "сетевая" доля в структуре тарифа составляет порядка 50% для потребителей, присоединённых к распределительным электросетям. Поэтому вклад в общее изменение конечной цены для таких потребителей будет вдвое меньше её индексации.

"Решения региональных властей по сетевым тарифам связаны, в первую очередь, с необходимостью обеспечивать надёжное и качественное энергоснабжение потребителей через реализацию программ ремонтов оборудования при увеличении стоимости сырья и материалов, электротехнической и металлопродукции, которое не было ранее отражено в тарифных решениях", — заявили в Минэнерго.

Кроме того, энергокомпаниям нужно реализовывать инвестпрограммы и инфраструктурные проекты, компенсировать накопленные выпадающие доходы, связанные, в том числе с осуществлением льготного технологического присоединения потребителей.

"Помимо этого, необходимость изменения тарифов связана с изначальной низкой базой тарифа, который продолжительное время не индексировался, последние 5 лет сетевые тарифы индексировались по принципу инфляция —1. При этом в каждом случае необходимо учитывать специфику конкретного региона и принимать во внимание долгосрочный характер принятых решений – тарифы не будут индексироваться в следующие полтора года, следующая индексация тарифов запланирована на середину 2024 года", — заключили в ведомстве.