АНКАРА, 26 янв — ПРАЙМ. Турецкая республика поставит на Украину плавучие электростанции, которые смогут покрыть потребности миллиона домохозяйств, сообщило агентство Anadolu. В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

"Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерениях с украинской национальной компанией АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) на поставку в эту страну плавучих электростанций мощностью в 500 МВт. Плавучие электростанции компании смогут обеспечить потребности в электроэнергии одного миллиона домохозяйств", — сказано в сообщении агентства.

Anadolu отметило, что в качестве базовых решений допускается размещение этих объектов в портах Молдавии и Румынии и подача электричества в украинские сети через эти страны. Karpowership и ЭКУ проведут переговоры с властями Румынии и Молдавии по реализации данного решения.

"В рамках меморандума о взаимопонимании предполагается, что плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины", — уточнило агентство.