В Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона
Власти Одесской области сообщили о проблемах в энергоснабжении региона после взрывов
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Одесская область испытывает проблемы с энергоснабжением после взрывов на энергообъектах региона и в других частях Украины, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко.
"В результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Марченко, энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время. Он отметил, что будет обеспечен подвоз воды для жителей области, а также обеспечена работа пунктов обогрева, где это возможно, с помощью генераторов.
В свою очередь украинское издание "Страна" сообщило, что "в Одессе после попадания по объектам энергетики начали пропадать свет и вода".
В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, а также в Виннице. Как сообщили ранее в четверг в Одесской районной государственной администрации, в Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры,
https://1prime.ru/Energy/20230126/839597909.html
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