МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Одесская область испытывает проблемы с энергоснабжением после взрывов на энергообъектах региона и в других частях Украины, сообщил глава Одесской областной администрации Максим Марченко. Турция поставит на Украину плавучие электростанции, сообщили СМИ

"В результате массированного ракетного удара есть попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Марченко, энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время. Он отметил, что будет обеспечен подвоз воды для жителей области, а также обеспечена работа пунктов обогрева, где это возможно, с помощью генераторов.

В свою очередь украинское издание "Страна" сообщило, что "в Одессе после попадания по объектам энергетики начали пропадать свет и вода".

В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, а также в Виннице. Как сообщили ранее в четверг в Одесской районной государственной администрации, в Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры,