МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Оператор единой британской энергосистемы National Grid сообщил о подготовке к запуску резервных угольных электростанций на случай возможного дефицита энергии в четверг. Британские чиновники массово жалуются на поведение вице-премьера Рааба

"Оператор энергосистемы распространил уведомление о том, что мы разогреем резервные блоки угольных электростанций для возможного использования в четверг, 26 января", — сказано в сообщении оператора в Twitter.

Компания отметила, что уведомление не тождественно подтверждению того, что эти станции будут использованы, при этом они будут готовы к запуску в случае необходимости.

До этого National Grid поручил подготовить к запуску три резервные угольные электростанции 22 января на фоне прогнозируемого возможного дефицита энергии, однако позднее стало известно, что запуск был отменен. На следующий день компания вновь уведомила о подготовке к эксплуатации угольного энергоблока для использования в среду.

Ранее британский энергооператор сообщал, что 23 января впервые начнет выплату вознаграждений абонентам, которые снизят потребление электроэнергии в наиболее загруженные часы. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.