МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Киевской, Одесской и Винницкой областях сейчас складывается наиболее сложная ситуация с электричеством, в них действуют аварийные отключения света, сообщил в четверг министр энергетики Герман Галущенко. Турция поставит на Украину плавучие электростанции, сообщили СМИ

"Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", — написал он на своей странице в Facebook*.

Галущенко отметил, что энергетики приступили к восстановительным работам на энергетических объектах.

В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, Киеве, а также в Виннице. Власти Одесской области сообщали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры.

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