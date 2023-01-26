В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
В Киевской, Одесской и Винницкой областях ввели аварийные отключения света
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В Киевской, Одесской и Винницкой областях сейчас складывается наиболее сложная ситуация с электричеством, в них действуют аварийные отключения света, сообщил в четверг министр энергетики Герман Галущенко.
"Есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", — написал он на своей странице в Facebook*.
Галущенко отметил, что энергетики приступили к восстановительным работам на энергетических объектах.
В четверг воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Одессе, Киеве, а также в Виннице. Власти Одесской области сообщали о повреждении двух объектов критической инфраструктуры.
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https://1prime.ru/Energy/20230126/839599073.html
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