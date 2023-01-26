МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Киев и Киевская область вновь перешли на стабилизационные графики отключений электроэнергии, сообщили в четверг в украинской энергокомпании ДТЭК. ЦБ Украины сохранил учетную ставку на уровне 25 процентов

"Киев и область возвращаются к графикам (стабилизационных отключений — ред.)… В то же время ситуация в энергосистеме все еще сложная", — сказано в Telegram-канале компании.

Ранее в четверг министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что аварийные отключения света были введены в Киевской, Одесской и Винницкой областях Украины, где складывалась наиболее сложная ситуация с электричеством.

Украинские СМИ сообщали в четверг о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой и Одесской областях Украины. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в городе. В Одесской районной государственной администрации сообщили, что в области повреждены два объекта критической инфраструктуры. В Киевской областной военной администрации также сообщили о повреждении объекта энергетической инфрастуктуры.

В "Укрэнерго" в четверг сообщили о повреждении энергообъектов в южном, центральном, юго-западном регионах. Также в сообщении отмечалось, что дефицит электроэнергии в системе является значительным.