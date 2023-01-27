МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Продление на год пилотного проекта управления спросом на электроэнергию связано с необходимостью окончательного формирования нормативной базы для работы целевой модели, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. Правительство продлило пилотный проект управления спросом на электроэнергию

Правительство РФ продлило пилотный проект, связанный с управлением спросом на электроэнергию потребителей розничного рынка с участием агрегаторов, на год, до 31 декабря 2023 года. Это уже не первое продление сроков "пилота", стартовавшего в июле 2019 года. В декабре 2021 года правительство продлевало сроки пилотного проекта также на год, запустить целевую модель планировалось в 2022 году. Позднее Минэнерго выступило с предложением продлить пилотный проект до июля 2023 года.

"Срок пилотного проекта продлен для окончательного формирования нормативной базы для работы целевой модели управления спросом на электроэнергию, в том числе принятия и публикации Федерального закона "О внесении изменений в закон "Об электроэнергетике". В этот период времени участники проекта смогут полностью настроить свою работу в соответствии с целевой моделью, которая заработает с 1 января 2024 года", — говорится в сообщении Минэнерго.

Суть механизма управления спросом заключается в следующем: потребитель по договору с агрегатором снижает собственное потребление в пиковые периоды, когда нагрузка на энергосистему высока и электроэнергия на оптовом рынке дорогая, что с одной стороны помогает снизить нагрузку и повысить надежность системы, а с другой — помогает промышленности существенно экономить деньги и даже дает возможность получить за это вознаграждение. Среди компаний-агрегаторов — энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы.