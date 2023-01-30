МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. МАГАТЭ не делала попыток вмешаться в процесс организации охраны Запорожской АЭС (ЗАЭС) силами Росгвардии и не предлагала вывести силовиков с объекта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. На ЗАЭС устранили все критически важные повреждения инфраструктуры

"Предложение убрать подразделения Росгвардии с ЗАЭС на самом деле исходит от некоторых представителей украинской стороны и поддерживающих режим в Киеве западных государств. Станция расположена на российской территории. В соответствии с нашим законодательством, подразделения Росгвардии охраняют все российские ядерные объекты, включая ЗАЭС. Ни секретариат МАГАТЭ, ни государства члены агентства не имеют права вмешиваться в организацию охраны АЭС какого-либо государства", — сказал он.

По словам Рябкова, мандатом агентства это не предусмотрено, и секретариат МАГАТЭ в данном вопросе четко следует своим полномочиям.

"Никаких подобных предложений от него не поступало", — пояснил замглавы МИД РФ, отвечая на вопрос действительно ли МАГАТЭ предлагало вывести Росгвардию со станции в рамках усилий по созданию вокруг ЗАЭС защитной зоны.

Рябков добавил, что Москва регулярно контактирует с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссии по линии постпредства в Вене.

"Приезд гендиректора в Россию вполне возможен, когда потребуется дополнительная координация нашего взаимодействия", — заключил замглавы МИД РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ "добилось" вывода тяжелых и легких вооружений от ЗАЭС, но не пояснил, что имел в виду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российских тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и нет. А член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов позднее пояснил, что вывод легких вооружений означал бы снятие охраны со станции, которую осуществляет Росгвардия.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск.