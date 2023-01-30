МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Ситуация с электроснабжением в Одессе остается очень сложной, экстренные отключения света продолжаются, заявил советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Украинцев могут заставить платить больше за свет, несмотря на отключения

"Нужно очень много работать, чтобы область вышла хотя бы на стабилизационные графики, потому что у нас экстренные (отключения света — ред.) и ситуация остается очень сложной. У нас только по несколько часов электроэнергия заходит в дома одесситов, жителей одесского района", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Власти региона в четверг сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В энергокомпании ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ. Из-за лимитов потребления и экстренных отключений света в Одессе не работает электротранспорт.