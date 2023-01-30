Реактор японской АЭС "Такахама" прекратил работу из-за сбоя, сообщили СМИ
NHK: реактор японской АЭС "Такахама" прекратил работу в автоматическом режиме из-за сбоя
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ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ. Четвертый энергоблок АЭС "Такахама" в японской префектуре Фукуи автоматически остановил работу после того, как система вынесла предупреждение о резком падении числа нейтронов, сообщил телеканал NHK.
По данным журналистов, уровень нейтронов является индикатором, позволяющим выявлять отклонения при ядерном распаде.
Остановка реактора произошла в штатном режиме, сбоев в охлаждении топлива нет. Повышения уровня радиации в районе энергоблока также не зафиксировано. В настоящее время специалисты ядерного регулятора Японии и сотрудники компании-оператора Kansai Electric Power Company выясняют причину сбоя.
Четвертый реактор АЭС "Такахама" был перезапущен в ноябре прошлого года, а в декабре вышел на коммерческую загрузку.
https://1prime.ru/Energy/20230130/839623431.html
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