ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ. Четвертый энергоблок АЭС "Такахама" в японской префектуре Фукуи автоматически остановил работу после того, как система вынесла предупреждение о резком падении числа нейтронов, сообщил телеканал NHK. В Японии рассказали, когда извлекут отработанное топливо с АЭС "Фукусима"

По данным журналистов, уровень нейтронов является индикатором, позволяющим выявлять отклонения при ядерном распаде.

Остановка реактора произошла в штатном режиме, сбоев в охлаждении топлива нет. Повышения уровня радиации в районе энергоблока также не зафиксировано. В настоящее время специалисты ядерного регулятора Японии и сотрудники компании-оператора Kansai Electric Power Company выясняют причину сбоя.

Четвертый реактор АЭС "Такахама" был перезапущен в ноябре прошлого года, а в декабре вышел на коммерческую загрузку.