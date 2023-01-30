МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Кабмин Индии намерен использовать закон о чрезвычайном положении, позволяющий нарастить объемы выработки электроэнергии работающими на импортном угле электростанциями, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве. СМИ: Индия просила не выводить из работы стареющие угольные электростанции

"В следующем месяце Индия планирует ввести в действие закон о чрезвычайном положении, который вынудит электростанции, работающие на импортном угле, максимально увеличить объемы выработки энергии", — отметило агентство. Также сообщается, что летом в Индии ожидается рост спроса на электроэнергию до рекордных значений.

По данным Reuters, многие работающие на импортном угле электростанции в Индии за последние годы не функционировали на полную мощность, потому что им было трудно конкурировать со станциями, которые используют дешевый индийский уголь. Отмечается, что закон о чрезвычайном положении также долгое время не применялся.

Ранее индийское правительство попросило коммунальные предприятия не выводить из эксплуатации стареющие угольные электростанции до 2030 года из-за роста спроса на электроэнергию.