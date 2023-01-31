ПАРИЖ, 31 янв — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии французской энергокомпанией EDF упала в ночь с понедельника на вторник почти на 3 тысячи мегаватт из-за общенациональной забастовки против пенсионной реформы, сообщила во вторник газета Monde со ссылкой на заявление профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Названа сумма потерь Франции из-за отказа передать России вертолетоносцы

"Бастующие (энергетической компании) EDF спровоцировали в ночь с понедельника на вторник снижение нагрузки на АЭС в объеме "около 3000 МВ", что равноценно (мощностям) трех ядерных реакторов", — сказано в сообщении.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект пенсионной реформы, которую кабмин страны планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.

Забастовка привела к нарушению работы не только нескольких АЭС, но и угольной электростанции в коммуне Кордеме и тепловой электростанции в коммуне Мартиг. Снижение выработки электроэнергии не спровоцировало отключение электричества для французских домохозяйств, однако сказалось на "торговых обменах энергией", пишет Monde. Французский регулятор приостановил полную национализацию EDF

Ранее сообщалось, что к общенациональной забастовке против пенсионной реформы присоединилось подавляющее большинство работников нефтеперерабатывающих заводов и топливных хранилищ французской компании TotalEnergies, что привело к нарушениям поставок топлива с объектов предприятия.

Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января — в этот день были проведены более 200 манифестаций по призыву восьми ведущих французских профсоюзов — CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек, из них 80 тысяч — в Париже. Были задержаны 38 человек.