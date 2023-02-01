МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия может помочь Африке в решении проблем с энергообеспечением, возводя там небольшие дизельные электростанции, заявил в ходе инвестиционной конференции "Африканский путь" в Торгово-промышленной палате России президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль. "Уралхим" выгрузил первую гуманитарную партию удобрений в порту Мозамбика

Он напомнил, что "в Африке проживает 16% населения планеты, а энергии они потребляют 3,4% — в пять раз меньше, чем в среднем в мире". "То есть, одна из главных проблем на континенте, кроме продовольственной, энергетическая", — указал глава союза.

"Россия, находящаяся под нефтяным эмбарго Запада, может помочь странам континента решить энергетическую проблему, строя там небольшие жидкостные электростанции", — сказал Шмаль.

Он отметил, что иметь атомные электростанции, безусловно, хорошо, но это долго и дорого.

"Поэтому лучше всего возводить небольшие жидкостные электростанции на 100-200 киловатт, работающие на дизельном топливе", — заключил глава Союза нефтегазопромышленников.