Россия может помочь Африке решить проблемы с энергетикой, считает эксперт
Глава Союза нефтегазопромышленников: Россия может построить дизельные электростанции в Африке
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия может помочь Африке в решении проблем с энергообеспечением, возводя там небольшие дизельные электростанции, заявил в ходе инвестиционной конференции "Африканский путь" в Торгово-промышленной палате России президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль.
Он напомнил, что "в Африке проживает 16% населения планеты, а энергии они потребляют 3,4% — в пять раз меньше, чем в среднем в мире". "То есть, одна из главных проблем на континенте, кроме продовольственной, энергетическая", — указал глава союза.
"Россия, находящаяся под нефтяным эмбарго Запада, может помочь странам континента решить энергетическую проблему, строя там небольшие жидкостные электростанции", — сказал Шмаль.
Он отметил, что иметь атомные электростанции, безусловно, хорошо, но это долго и дорого.
"Поэтому лучше всего возводить небольшие жидкостные электростанции на 100-200 киловатт, работающие на дизельном топливе", — заключил глава Союза нефтегазопромышленников.
https://1prime.ru/Energy/20230201/839656613.html
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