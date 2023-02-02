МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. "Россети" установили на подстанции 500 кВ "Усть-Кут" в Иркутской области шунтирующий реактор мощностью 180 МВАр. Это позволит обеспечить требуемые уровни напряжения в сети, обеспечивающей электроснабжение БАМа и повысить надежность работы Пеледуйского энергокольца, связывающего энергосистемы четырех регионов Восточной Сибири, говорится в сообщении компании.

Применение современных средств компенсации реактивной мощности позволяет увеличить пропускную способность электропередачи и оптимизировать потери электроэнергии. Благодаря вводу агрегата реактивная мощность центра питания выросла почти на 40% — до 644 МВАр. Необходимость дополнительных средств компенсации реактивной мощности обусловлена большой протяженностью строящихся ЛЭП, отмечается в сообщении.

Для подключения шунтирующего реактора на открытом распределительном устройстве 500 кВ энергетики смонтировали новую ячейку, оснащенную высоконадежными разъединителями и элегазовыми выключателями. В ее состав входят также трансформаторы тока и напряжения, заземлители и ограничители перенапряжения российского производства.

Подстанция 500 кВ "Усть-Кут" установленной мощностью 501 МВА является ключевым звеном Пеледуйского энергокольца, влияющего на электроснабжение потребителей Иркутской области, Забайкальского края, Республик Бурятия и Саха (Якутия). Это одна из крупнейших инфраструктурных систем Восточной Сибири, общая протяженность ЛЭП составляет более 3,3 тыс. км.

Центр питания задействован в реализации крупнейших проектов Группы "Россети", направленных на промышленное освоение Восточной Сибири и увеличение пропускной способности Восточного полигона РЖД. В частности, к подстанции 500 кВ "Усть-Кут" будут подключены строящиеся ЛЭП до нового центра питания — подстанции 500 кВ "Нижнеангарская" (1002 МВА) на севере Бурятии. Работы проводятся в рамках национального проекта — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень". "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь"и другие.