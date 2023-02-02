МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии электростанциями "ЭЛ5-Энерго" в 2022 году сократилась на 4%, до 21,66 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Россети" в 2023 году увеличат траты на развитие электросетей в Дагестане

"Выработка и полезный отпуск электроэнергии в 2022 году снизились приблизительно на 4% год к году", — говорится в сообщении. При этом в таблице приводится итоговое значение — 21,66 миллиарда кВт.ч.

Снижение произошло "под влиянием следующих факторов: высокая база сравнения 2021 года, когда компания увеличила полезный отпуск электроэнергии на 18% год к году на фоне значительного роста электропотребления; снижение загрузки паросиловых блоков, прежде всего Конаковской ГРЭС, со стороны Системного оператора в условиях стагнации потребления электроэнергии год к году в Центральной России, а также под влиянием существенного роста выработки АЭС в 2022 году", также говорится в сообщении.

В том числе Конаковская ГРЭС уменьшила выработку на 12,2%, Невинномысская ГРЭС — на 3,5%, Среднеуральская ГРЭС — нарастила на 1,9%.

Чистый отпуск электроэнергии за тот же год составил 20,52 миллиарда кВт.ч, что ниже показателя годом ранее на 4,1%. Продажи тепла остались практически на уровне 2021 года, составив 4,056 миллиона Гкал.

"ЭЛ5-Энерго" (до декабря — "Энел Россия") — генерирующая компания, производственные филиалы которой включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции — Азовскую и Кольскую (первая очередь — 170 МВт). Общая установленная мощность станций компании составляет 5,9 гигаватта выработки электроэнергии и 2 тысячи гигакалорий в час — тепла.