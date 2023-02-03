МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Электростанции "Т Плюс" сократили выработку электроэнергии в 2022 году на 2,2% по сравнению с 2021 годом, до 53,4 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. Бурейская ГЭС установила новый рекорд по выработке электроэнергии

"Электростанции "Т Плюс" в 2022 году выработали 53,4 миллиарда кВт.ч электрической энергии, с коллекторов ТЭЦ и котельных отпущено 97 миллионов Гкал тепла", — говорится в сообщении.

По итогам 2021 года аналогичные показатели составляли 54,6 миллиарда кВт.ч и 99,6 миллиона Гкал соответственно.

"На объемах производства отразилась более теплая в сравнении с 2021 годом погода, установившаяся в регионах. Она также повлияла на снижение теплопотребления и уменьшение выработки электроэнергии. Еще один фактор – перенос сроков ввода энергоблоков по ДПМ-2", — отмечают в компании.

Компания "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность — 51,8 тысячи Гкал.ч.