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2023
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Одесса полностью лишилась электричества из-за аварии на подстанции
Энергосети
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. Одесса полностью лишилась электричества из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также осталась без света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Сегодня... ПРАЙМ, 04.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Одесса полностью лишилась электричества из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также осталась без света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Сегодня произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.
Ранее власти Одессы сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, в результате которой без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов.
Местные СМИ в субботу утром сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.