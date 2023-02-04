МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Одесса полностью лишилась электричества из-за аварии на подстанции, часть Одесского района также осталась без света, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Немецкий телеканал разбил надежды украинцев на вступление в Евросоюз

"Сегодня произошла вторая в сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

Ранее власти Одессы сообщили о второй за сутки аварии на объекте энергетической инфраструктуры региона, в результате которой без света осталась часть областного центра и соседних населенных пунктов.

Местные СМИ в субботу утром сообщили о взрыве и появлении столба черного дыма в районе одной из подстанций в пригороде Одессы.