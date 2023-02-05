МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Подача электроэнергии в Киевской и Днепропетровской областях будет производиться без ограничений в первой половине дня воскресенья, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Украина предложила европейским партнерам свои подземные хранилища газа

"Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск)", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

Кроме того, в ДТЭК добавили, что в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света.

Компания сообщала в субботу, что в результате аварии на подстанции полностью обесточена Одесса и часть Одесского района.

В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.