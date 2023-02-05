МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Подача электроэнергии в Киевской и Днепропетровской областях будет производиться без ограничений в первой половине дня воскресенья, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. По команде "Укрэнерго" лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск)", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.
Кроме того, в ДТЭК добавили, что в Одесской области продолжают действовать экстренные отключения света.
Компания сообщала в субботу, что в результате аварии на подстанции полностью обесточена Одесса и часть Одесского района.
В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.
https://1prime.ru/Energy/20230205/839694099.html
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