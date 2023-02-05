МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В Киеве и Киевской области будут частично введены стабилизационные отключения электроэнергии, сообщили в воскресенье в украинском энергохолдинге ДТЭК. В украинском порту затонула румынская баржа с пшеницей, сообщили СМИ

"В Киеве и Киевской области частично вводятся стабилизационные отключения. Будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе", — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

В ДТЭК отметили, что применение данного вида отключений электроэнергии позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

Ранее в воскресенье в компании сообщали, что Киев, Киевская и Днепропетровская области в первую половину дня будут без ограничений электроснабжения. Лимиты потребления будут применены только с 16.00 (17.00 мск) по 20.00 (21.00 мск).

В четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что дефицит в энергосистеме Украины уменьшился, производимые мощности покрывают 80% от потребностей. Ограничение потребления электроэнергии осуществляется энергокомпанией путем доведения до всех операторов систем распределения лимитов потребления, при превышении которых применяются аварийные отключения электроэнергии.