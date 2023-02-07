МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Одесса и Одесская область во вторник вернутся к графикам отключения света, сообщили в ДТЭК "Одесские электросети". На Украине заявили о национализации активов российских бизнесменов

"Освобожденной мощности хватит, чтобы уже сегодня обеспечивать светом бытовых потребителей в Одессе и Одесском районе каждые 2 часа через 8 часов без света. Сейчас это тот максимум, которым может обеспечить все имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона", — сказано в сообщении на сайте компании.

Вместе с тем, в компании не исключили, что при необходимости в регионе могут применить экстренные отключения света.

В Киевской и Днепропетровской области, по данным энергокомпании, продолжают действовать графики стабилизационных отключений, даже несмотря на похолодание.

Ранее в компании сообщали, что приближающееся похолодание на Украине приведет к увеличению нагрузки на энергосистему, и, как следствие, росту риска аварий на сетях.

В Одесской районной военной администрации ранее сообщали, что из-за аварии, которая произошла на подстанции "Укрэнерго" 4 февраля, порядка 360 тысяч абонентов остаются без электричества.