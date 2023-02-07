МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Украина рискует стать непригодной для проживания на фоне приближения коллапса энергетической системы страны, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Глава правительства Украины отметил, что в стране не хватает электричества.
"Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания", — подчеркнул Азаров.
Экс-премьер добавил, что энергетический коллапс Украины приведет к гуманитарному и миграционному кризисам в Европе, а также мировому продовольственному кризису, краху ядерной энергетики и наводнениям на фоне прорыва плотин на гидроэлектростанциях.
Азаров занимал пост председателя правительства Украины с 2010 по 2014 год.
Национальная компания "Укрэнерго" регулярно сообщает о значительном дефиците в энергосистеме страны.
https://1prime.ru/Energy/20230207/839711977.html
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