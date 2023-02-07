МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Украина рискует стать непригодной для проживания на фоне приближения коллапса энергетической системы страны, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Зеленский хочет подачек Запада, заявил Медведев

Глава правительства Украины отметил, что в стране не хватает электричества.

"Национальная электросеть приближается к полному коллапсу, а это значит, что страна вообще станет непригодной для проживания", — подчеркнул Азаров.

Экс-премьер добавил, что энергетический коллапс Украины приведет к гуманитарному и миграционному кризисам в Европе, а также мировому продовольственному кризису, краху ядерной энергетики и наводнениям на фоне прорыва плотин на гидроэлектростанциях.

Азаров занимал пост председателя правительства Украины с 2010 по 2014 год.

Национальная компания "Укрэнерго" регулярно сообщает о значительном дефиците в энергосистеме страны.