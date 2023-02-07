МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в январе увеличили выработку электрической энергии на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,542 миллиарда кВт.ч, сообщила СГК. "Эл5-Энерго" сократило выработку электроэнергии в 2022 году

"В январе электростанции СГК выработали 8 542 миллиона кВт.ч электроэнергии. Это на 18,8% больше аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что высокий уровень загрузки тепловой генерации по-прежнему связан с низкой водностью сибирских рек и уменьшением доли производства ГЭС. "Также определённую роль в увеличении доли городских ТЭЦ сыграл фактор необходимости выработки энергии для нужд теплоснабжения", — добавила СГК.

Наибольшую динамику показали Барнаульская ТЭЦ-2, Красноярская ГРЭС-2, Новокузнецкая ГТЭС, Новосибирская ТЭЦ-4,

В абсолютных значениях самая большая выработка зафиксирована на Рефтинской ГРЭС, Беловской ГРЭС, Красноярской ГРЭС-2, Приморской ГРЭС и Новосибирской ТЭЦ-5.

СГК — энергетическая компания, входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии, Тувы и Приморского края. Компания занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и горячего водоснабжения потребителям.