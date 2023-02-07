Electricite de France продлила приостановку работы реактора Палюэль — 1
Electricite de France продлила срок приостановки работы реактора Палюэль — 1 на среду
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Электроэнергетическая компания Electricite de France (EDF) во вторник указала на своем сайте, что остановка ее реактора Палюэль-1 продлена на среду. В воскресенье он был отключен от энергосети вследствие некорректной работы электронного компонента. Мощность данного реактора составляет 1,3 гигаватт, расположен он на севере Франции.
Указанный электронный компонент необходим для работы реактора. Он находится в неядерной части объекта, добавила компания.
Согласно EDF, сотрудники АЭС сейчас мобилизованы и проводят проверки, необходимые для подключения реактора к электросети.
https://1prime.ru/Energy/20230207/839715583.html
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