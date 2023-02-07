МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Электроэнергетическая компания Electricite de France (EDF) во вторник указала на своем сайте, что остановка ее реактора Палюэль-1 продлена на среду. В воскресенье он был отключен от энергосети вследствие некорректной работы электронного компонента. Мощность данного реактора составляет 1,3 гигаватт, расположен он на севере Франции. TotalEneriges приостановит поставку нефтепродуктов во Франции, сообщили СМИ

Указанный электронный компонент необходим для работы реактора. Он находится в неядерной части объекта, добавила компания.

Согласно EDF, сотрудники АЭС сейчас мобилизованы и проводят проверки, необходимые для подключения реактора к электросети.